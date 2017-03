Ikkje pengar til kvinnedagen

Arrangørane, 8. mars-komiteen, med Nina Vedeld Telseth i spissen, har søkt om å få dekt husleiga på kulturhuset, 3.500 kroner. I fjor vart det gitt kommunalt tilskot på 3.000 kroner til markering av kvinnedagen.

– Dette var meint som medfinansiering i høve til ny ordning for dette arrangementet. Dette vart vellykka, og med godt overskot. Kommunen vurderer det slik at arrangementet no er

er sjølvfinansierande. Det er også lagt vekt på at Ørsta kulturhus har sitt eige budsjett for inntening av husleige, og at det som ved andre tilskipingar er arrangøren som sjølv dekkjer husleiga. Å fakturere husleige samstundes som det vert søkt om tilskot til det same føremålet er ein mindre tenleg praksis for kommunen, skriv kommunen, og ønskjer lykke til med den viktige markeringa.