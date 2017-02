Desse lokale prosjekta kan kome med

TV 2 og Bergens Tidende melde måndag at dei erfarer at Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti er samde om ramma for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029. Det skal ifølgje TV2 brukast 928,7 mrd. kroner på samferdselstiltak fram mot 2029.

Fagetatane, det vil seie Statens vegvesen, det dåverande Jernbaneverket (no: Bane NOR), Kystverket og Avinor, la fram sine tilrådingar i fjor, og opererte med tre alternativ: ei låg ramme på 574 mrd. kroner, «dagens ramme» på 716 mrd. kroner og ei høg ramme på 932 mrd. kroner.

Dersom regjeringa og samarbeidspartia endar på 928,7 mrd., vil det altså seie at dei legg seg i øvre del av tilrådinga frå fagetatane. Ifølgje TV2 legg dei opp tiul å bruke 410,3 mrd. kroner frå 2018 til 2023, og 518,4 mrd. kroner frå 2024-2029.

Ei høg ramme betyr sjølvsagt at fleire prosjekt kjem med i planen, og det aukar sjansane for at også lokale prosjekt kjem inn. Her lokalt er det knytt størst håp til at Voldatunnelen blir prioritert av regjeringa. Dette prosjektet var med i tilrådinga til Statens vegvesen. I tillegg er det forventningar om at ny tunnel på Strynefjellet (rv. 15) og ny E39 gjennom Nordfjord (Byrkjelo-Grodås) og nordover mot Ålesund er med i planane. Ørstafjordkryssinga er også eit viktig lokalt prosjekt, og mange forventar at dette er med i regjeringa sine planar. Det kan skje både ved at prosjektet blir nemnt i samband med Voldatunnelen og i samband med ferjefri E39.

Lekkasjane frå NTP er allereie i ferd med å kome, og det er allereie klart at samarbeidspartia vil bygge Stad skipstunnel. Ny jernbane frå Bergen mot Arna og veg til Voss er nemnt, og det same er ny lufthamn i Bodø.