Ørsta kommune tek over Rjånes ferjekai

Dette kjem fram i eit brev frå Statens vegvesen til Ørsta kommune. Partane hadde eit møte på rådhuset i Ørsta 13. februar i år, og vegvesenet skal no utarbeide eit skøyte for eigedomen og overføre heimelen til Ørsta kommune.

– Heimelsoverdragingar omfattar også bortefesta grunn, gnr. 1 bnr. 11 fnr. 1, og leigeavtale mellom Statens vegvesen og småbåtlaget/Rjåneshavna, heiter det i brevet.

Vegvesen vil sende skøytet til tinglysing i Hønefoss, og vil dekke alle kostnader i samband med tinglysinga.

– Ørsta kommune ved oppmålingsavdelinga gjer ei grensejustering mellom gnr. 2 bnr 42 og gnr. 2 bnr. 39 slik at arealet som ligg i nærleiken av krysset med E39, og som er nødvending for framtidig vedlikehald av E39 vert justert inn til attverande vegparsell på E39, gnr. 2 bnr. 39. Partane er samde at justeringa vert gjennomført som ei kontorforretning.