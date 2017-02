Dei sakene SV ynskjer skal prege valkampen hadde naturleg nok stor plass då Møre og Romsdal SV møttest til årsmøte i Molde i helga.

I følgje SV handlar det om å skape eit samfunn med mindre forskjellar, med satsing på fellesskap og gode velferdstenester, på fleire lærarar i skulen, på miljø og kamp mot sentralisering.

Marit Aklestad frå Ørsta vart vald som 1. vara til fylkesstyret, og ho skal også representere Møre og Romsdal SV på landsmøtet i mars.

– Med dagens regjering er aukande forskjellar eit problem også her i landet, seier Aklestad i ei pressemelding.

SV meiner at eit av dei mest målretta tiltaka mot barnefattigdom er barnetrygda. Styrking av denne er difor eitt av hovudkrava SV vil stille ved eventuelle regjeringsforhandlingar etter valet. Eit anna hovudkrav er å innføre ei norm for lærartettleik på skulenivå, for å sikre at alle born ein god start.

– Dette er ein føresetnad for den nye skuledagen SV ynskjer, med lekser, SFO, fysisk aktivitet og mat inkludert, seier Aklestad.

Miljø og naturressursar er den andre hovudsaka til SV, og her gjorde årsmøtet mange vedtak.

– I tillegg til klimautfordringa er vi opptekne av å skaffe mat til framtidige generasjonar, seier Magnar Hjertenæs, som også representerte Ørsta SV på årsmøtet. Landbruks- og fiskeripolitikk var difor sentrale på møtet.

For å få meir kunnskap om fiskeri, hadde SV invitert informasjonsleiar Odd Kristian Dahle i Fiskebåt til å innleie på årsmøtet.

– Det var gledeleg å høyre at SV og Fiskebåt har heilt samsvarande syn på kor viktig de er å halde dei rike fiskeområda på Mørebankane oljefrie, seier Hjertenæs, som sjølv kjem frå Herøy.

I tillegg til mange andre viktige område for fisk og natur er også nei til oljeaktivitet på Møreblokkene eit av hovudkrava SV vil stille til forhandlingar med AP etter valet.

– Eit sterkt SV ein føresetnad for å bevare fisk, fugl og anna natur på kysten vår, seier Hjertenæs.

Ingrid Opedal representerte Volda SV på årsmøtet. Ho er særleg nøgd med at fråsegna om kamp mot plastforsøpling av havet fekk full tilslutning.