Laurdag var den prisvinnande kunstnaren i Ørsta for å opne utstillinga «Om tørre ting».

– Eg har eit tørt uttrykk. Her er keramikk, som er materiale der du fjernar alt vatn for å få det tørt. Her er akvarellar, som er måling som størknar fort. Her er pallar, som er kjent for å bidra til å halde ting tørt. Og her er brød. Finst det noko tørrare enn brød? Det er den mest produserte matvara i verda, og det er også noko eg ser på som veldig norsk. Tanken min er at det meste av kunstverk må vere tørt for å få si form, introduserte kunstnaren for dei mange frammøtte.

Det er to trådar i utstillinga, som flettar seg saman. Det eine handlar om det tørre, og det andre handlar om det norske. Frå norrøn mytologi, til amerikareisekoffertar og, som nemnt, brød. I nokre av bilda har han brukt bakgrunnar frå kjende «typisk norske» seriar, med referansar til mellom andre Ivo Caprino. Eine bildet har også utdrag frå Pompel og Pilt.

Direktør Susanne Svendseid frå Norske kunstforeninger var også med på opninga. Ho rosar det frivillige arbeidet som vert lagt ned i dei lokale kunstlaga over heile landet.

– Vi har 161 ulike kunstlag og kunstforeiningar som samla stod bak 1.200 utstillingar, foredrag og workshops i fjor. Totalt 600.000 besøkande har fått med seg ei eller anna form for kunst gjennom desse laga i løpet av fjoråret. Og eitt år slo vi faktisk besøkstalet til Nasjonalmuseet. Dette viser kor viktig dei frivillige baserte kunstlaga er, som her i Volda og Ørsta. De får kunsten ut til folket!

Sebastian Makonnen Kjølaas si utstilling er ei vandreutstilling i samband med at han vart tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris for 2015. I grunngjevinga frå juryen er det mellom anna lagt vekt på at verka hans hentar inspirasjon frå skandinavisk mytologi, og at det finst fleire referansar til norrøne mytar. Kunstnaren ønskjer å synleggjere det norske som eit vaklevorent velstandsideal, med eit apolitisk og søkande utgangspunkt. Dei verdsett også kunstnaren sitt rebelske uttrykk. Og no – er sjansen for å få oppleve dette i alle høgste grad til stades på kunsthuset i Ørsta sentrum, fram til 12. mars.