Avfallsmengda er redusert for første gong på lenge

For første gong på mange år opplevde Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) i fjor at det vart levert mindre mengder avfall til miljøstasjonen, heiter det i ei pressmelding frå VØR.

Dagleg leiar Petter Bjørdal trur økonomisk utrygge tider med meir arbeidsløyse viser att i avfallsstatistikken.

Statistikken for 2016, som vert lagt fram for styret i VØR i slutten av mars, viser elles at gjenvinningstala for Volda og Ørsta er dei beste i VØR si 28-årige historie.

Gjenvinningsgraden for fjoråret ligg på 98 prosent. Brote ned på ulike typar gjenvinning, dreiar det seg om to prosent ombruk, 42 prosent materialgjenvinning og 54 prosent energigjenvinning. Berre to prosent gjekk på deponi.

Statistikken viser mellom anna at innsamla mengder papir og papp gjekk ned frå 982 tonn i 2015 til 928 tonn i 2016. Forklaringa er truleg at salet av papiraviser og mengda av trykt reklame minkar.

Frå og med årsskiftet 2015/2016 gjekk VØR i gang med å samle inn restavfall frå heimane annakvar veke, samstundes som det vart sett i gang ei prøveordning med innsamling av glas- og metallemballasje på heimebane. Abonnentar fekk også tilbod om større avfallsdunk for papir, papp og plast.

I dag er rundt 70 prosent av abonnentane med på ordninga med innsamling av glas- og metallemballasje på heimebane, noko som har ført til at innsamla mengder glas- og metallemballasje auka frå 204 tonn i 2015 til 266 tonn i 2016 – ein auka på rundt 30 prosent.

Dagleg leiar i VØR, Petter Bjørdal, ventar framleis vekst. Ut frå folketalet i dei to kommunane, trur Bjørdal at potensialet er så høgt som i overkant av 300 tonn på årsbasis.

Mengdene innsamla restavfall har frå 2015 til 2016 hatt ein nedgang på 11,5 prosent.

Når det gjeld plast, er det snakk om ein auke frå 5,2 kilo per innbyggjar i 2015 til 8,9 kilo i 2016.

Det er likevel eit stykke igjen før innbyggjarane i Volda og Ørsta kjem opp i like store mengder innsamla plast som i Nordfjord, der kvar innbyggjar samlar inn 11 kilo plast i året.

- Men vi er på rett veg, seier Petter Bjørdal.

Når det gjeld farleg avfall, viser statistikken at dersom ein tek med mengdene samla inn av både VØR og dotterselskapet Retura Søre Sunnmøre, som tek hand om næringslivet, så er det snakk om ein auke frå 2015 til 2016 på heile 40 prosent.