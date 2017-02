BKK og Mørenett slår saman entreprenørdelen

– Ved å fusjonere Mørenett si entreprenørverksemd inn i BKK Enotek bygger vi eit større og sterkare entreprenørselskap som skal gi større vekst og verdiskaping i ei viktig næring på Vestlandet, seier adm.dir. i BKK Enotek, Ketil Tømmernes og adm.dir. i Mørenett, Rune Kiperberg, i ei pressemelding.

Mørenett er i seg sjølv eit resultat av samanslåing av nettselskapa til Tussa og Tafjord.

BKK Enotek har i dag 138 tilsette. 60 Mørenett-tilsette blir overførte til BKK Enotek.

– BKK Enotek får ein betydeleg auke i omsetning og ordrereserve når deler av entreprenørverksemda til Mørenett blir fusjonert inn i selskapet, heiter det i pressemelding.

Planen er at fusjonen skal vere gjennomført før sommaren.

BKK AS eig i dag 100 prosent av BKK Enotek, og får aksjemajoriteten også etter fusjonen. Tafjord Kraft tek over 12,34 prosent av aksjane, medan Tussa Kraft tek over 10,68 prosent. Dette reflekterer eigarprosenten Tafjord og Tussa har i Mørenett.

BKK Enotek opprettar ei eiga avdeling på Sunnmøre, og alle dei 60 som blir overførte skal framleis arbeide i regionen

– BKK og Mørenett har hatt felles mål om å behalde kompetansearbeidsplassar og verdiskaping i regionen, og dette har vore avgjerande for å få til fusjonen, seier Kiperberg.

BKK Enotek opererer i dag innanfor dei same marknadssegmenta: Straumnett, telekom, fiber og lys- og trafikkteknikk. BKK Enotek er tyngre innan transmisjonsnett, medan Mørenett er større innan distribusjonsnettet.

– Vi aukar no kapasiteten innanfor marknadene vi allereie opererer i, i tillegg til at vi utvidar på distribusjonsnett, seier Tømmernes.