– Eg hadde tru på Ivar Aasen-kommunen

– Vi har valt frivilliglinja, og då er det opp til kommunane å finne gode løysingar. Eg meiner vi kunne fått sterkare kommunar av at Ørsta og Volda vart slått saman, eller til og med var del av ein større konstellasjon.

– Var Ørsta og Volda ein openberr samanslåingskandidat, slik du såg det?

– Sett utanfrå var det kanskje sånn, men det er jo ofte for dei som sit tettast på saka det er vanskelegast å bygge to kulturar saman.

Etter intervjuseansen var statsministeren endå tydelegare på at ho gjerne skulle sett Ørsta og Volda som éin kommune.

– De fall aldri for denne Ivar Aasen-kommunen, altså, som jo hadde vore ein god idé? spurde ho med adresse til ordførar Stein Aam (Sp).

– Neeei, ikkje alle iallfall, var svaret ho fekk frå samanslåingsskeptikaren.

– Namnet var iallfall ein god idé, la statsministeren til.

Taust om Bjørxit

Statsministeren sin mann, Sindre Finnes, ættar frå Finnes ved Bjørke. Ho hadde likevel, men kanskje ikkje så overraskande, ikkje fått med seg Bjørxit-debatten, altså debatten om kor vidt Bjørke bør melde overgang til Volda kommune.

– Har statsministeren noko meining om kva kommune Bjørke bør høyre til, spurte Møre-Nytt etter å ha gitt ei kort innføring i debatten. Vi fekk eit klart svar:

– Nei. det er enkelte ting eg er veldig for at skal bli bestemt lokalt. Og så er det jo slik at den eine dele av mannen min si slekt kjem frå Finnes, og den andre kjem frå Bjørkedalen, så vi er heilt delt mellom Ørsta og Volda i familien også.

– Det synest eg var eit godt svar, kom det då frå ordførar Stein Aam på sidelinja.