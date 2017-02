Dømd etter innbrotsraid i Volda og Ørsta

Mannen var m.a. tiltalt for innbrot i Ringo i Ørsta, Naustet Grill i Volda og MC-Deler på Vartdal. I retten forklarte mannen at han hadde vore med på å planlegge innbrotsraidet saman med to kameratar. Formålet var å skaffe seg pengar for å m.a. betale gjeld. Det kom fram at mannen hadde vore på fleire rekognoseringsturar etter potensielle mål i Volda og Ørsta. Mannen sjølv var ikkje på sjølve innbrota, men han hadde telefonisk kontakt med dei to kameratane som var med på innbrota. Mannen fekk varsla kameratane sine om at politiet var på veg til Vartdal, og bad dei kome seg vekk frå lokala til MC-Deler. I retten erkjente mannen straffskuld.

I dommen vert det peikt på at planlegginga og gjennomføringa av innbrota hadde eit visst profesjonelt preg, og retten vurderte innbrota som grove.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til seksti timar med samfunnsstraff med ei gjennomføringstid på 120 dagar, subsidiert fengselsstraff i seksti dagar.