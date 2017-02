– Godt samarbeid i leiteaksjon

Fredag vart ein 23 år gammal mann frå Spania funnen død ved snøbreen Prestfonna i Åndalsnes. Mannen vart meldt sakna torsdag kveld og det vart sett i gang ein omfattande leiteaksjon. Norske Redningshunder med to ekvipasjar frå Ørsta/Volda og ein frå Ålesund vart kalla ut og reiste til området. For leitemannskapa var det kjent at mannen nytta ein sykkel, men dei visste ikkje kvar mannen var.

– Den eine hunden frå våre tre ekvipasjar gjorde funn av sykkelen, og på den måten fekk vi leita opp spor som sende søket i retning området Setnesfjellet, seier lokallagsleiar Per Gunnar Engetrøen i Norske redningshundar.

Etter kvart vart søksområdet så bratt at den alpine redningsgruppa tok over. Den sakna mannen vart funnen omkommen fredag ettermiddag.

– Rapportane som vi har fått seier at det var eit fint samarbeid mellom Norske redningshundar, innsatsleiing, Røde Kors og Norsk Folkehjelp under leiteaksjonen.