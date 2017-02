Ynskjer eiga eining

– Den framtidige strukturen til politiet i Møre og Romsdal politidistrikt er no på plass etter ein god prosess der kommunane i stor grad har blitt involvert og høyrde, heiter det i ei felles fråsegn frå ordførarane i desse kommunane.

Dei viser til at det held på forhandlingar mellom dei tillitsvalde og politimeisteren om korleis politidistriktet administrativt skal organiserast i geografiske driftseiningar (GDE).

– Politiets eiga arbeidsgruppe foreslår no å redusere dette til to. Ei på Sunnmøre og ei for Romsdal og Nordmøre. Alternativt foreslår gruppa å gå ned til fire einingar ved at Nordmøre vert slått saman til ei, og at dei andre einingane vert vidareført meir eller mindre slik som i dag men at Stranda og Sykkylven vert inkludert i GDE for Søre Sunnmøre.

– Erfaringane etter at ein oppretta ei felles geografisk driftseining på Søre Sunnmøre under leiing av lensmannen i Ørsta/Volda er gode. Ein har fått samla fagmiljøa og samordna ressursane, noko som har gitt oss betre patruljetenester, gode resultat på etterforsking og oppklaring, heiter det frå ordførarane.