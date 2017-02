Tok over ungdomsskulen

– Det går bra, både vi og elevane har overlevd og skulen står, opnar Tonje Nordrum smått humoristisk med når vi spør korleis det har gått med grunnskulelærarstudentane når dei skulle ha ansvaret for ein heil ungdomsskule ei veke, skriv Høgskulen i Volda.

Medan lærarane ved Ørsta ungdomsskule har vore bortreist og fått faglege oppdateringar, tok tredjeårsstudentane – ispedd nokre som går fjerdeåret – på grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda (HVO) på seg ansvaret med å drifte skulen. Det innebar alt frå rektoroppgåvene, til undervisning i alle timane og halde ro og orden i friminutta.

Medan medstudentane spring rundt og førebur seg til time, tek Nordrum og Smørdal imot oss på rektors kontor der dei har som ansvar å halde i alle trådane gjennom heile veka. Duoen danna leiarteamet som har rektors oppgåver.

– Det har vore ei utruleg spennande veke, lærerikt og utfordrande på mange måtar. Vi skal passe på kollegiet på 60 studentar, og det vert ganske mykje å halde kontroll på. Det er vaktlister, vi skal leie morgonmøte, planlegge ettermiddagsmøte, støtte opp om medstudentane våre og finne vikarar for dei som er sjuke, rekk Smørdal å fortelje før det bankar på døra og ei heilt anna oppgåve må løysast.

Utfordringa

Skuleovertakinga er veka i midten av ein praksisperiode på tre veker for studentane. Den første veka er dei på den same skulen som dei skal overtaking, og det same med den siste der dei også har ansvaret for det meste av undervisning – forskjellen er berre at dei tilsette lærarane ved skulen er tilbake igjen. I tillegg har studentane hatt ein tre veker lang praksisperiode på hausten der dei også har fått blitt kjend med skulen og klassa dei er inne i.

– I tillegg har dei vore med på foreldremøte, brannøving og førstehjelpskurs i forkant. Det er heilt nødvendig for at dette skal kunne gå, seier Oddvar Aalde, studieleiar for grunnskulelærarutdanningane ved HVO.

Skuleovertakinga er ein tradisjon ein har hatt i mange år ved HVO, og som vert godt tatt imot av studentane, ifølgje Aalde.

– Det fungerer veldig bra, studentane veks på oppgåvene, dei tek ansvar, det er god stemning og lave skuldrer. Studentane sett pris på at det følast meir reelt under slik veke.

Elevane i fokus

Det svaret vil Nordrum og Smørdal på ekte lærarvis sette to strek under. At dei to har leia sine eigne klassekameratar har ikkje vore noko problem.

– Dei har teke kontakt med oss og vi har hatt ein fin dialog. Saman har vi løyst utfordringane som har oppstått. Studentane har stått på og tatt ekstra ansvar for at den veka her skulle ha gått så smertefritt som mogleg – og då har vi fått til målet: at elevane ved skulen får den undervisninga dei skal ha, seier leiarduoen.

Sjølv om elevane merkar at dei vante lærarane ikkje har vore til stades, har elevane gitt uttrykk for at det har gått bra og at det har vore kjekt med ein litt annan skulekvardag med studentar som ansvarlege lærarar. Studentane har vore sett saman i praksisgrupper på tre-fem, der dei har hatt ansvaret for kvar si klasse og fordelt timane mellom seg. I tillegg har dei observert kvarandre og gitt tilbakemeldingar. Det har dei også fått frå fagtilsette ved HVO som har vore innom, medan Aalde og Ivar Hagen, rådgjevar ved grunnskulelærarutdanninga, har vore til stades ved skulen heile veka.

