Heilt kanon i Hovden

Og gleda er ekstra stor mellom born og tilsette i Hovdebygda barnehage etter at dei denne veka fekk i gang ein splitter ny snøkanon. Han lagar kunstsnø, og borna var ikkje seine om å ta i bruk akebakken som no er trylla fram i det elles så snøfrie landskapet.

– Dette er heilt fantastisk. Det kan vere dels krevjande å arbeide i ein barnehage om vinteren når snøen ikkje kjem. Men no får borna endeleg leike seg i snøen – på kvitt gull, konstaterer styrar i barnehagen, Einar Magne Moe nøgd.

Ustabile vintrar, der snøen i lange periodar har halde seg vekke, er alt anna enn kjærkome i ein barnehage der uteglade born elskar å leike i snøen. For eit par år sidan såg styrar Moe eit TV-innslag om ein barnehage som laga sin eigen snø. Han tende på ideen. Og på ettervinteren i fjor kjøpte Hovdebygda barnehage ein kompressor og ein høgtrykksspylar, i tillegg til sjølve snøkanonen. Det er først no, denne veka, at det har vore kaldt nok til at dei kunne starte produksjonen av snø. Investeringa var på 15.000-20.000 kroner.

Rimeleg

– Dette er ei god og rimeleg investering. Det tok ikkje mange timane før vi hadde laga ein flott akebakke til borna. Og no boltrar dei seg i kunstsnøen kvar dag, fortel Einar Magne Moe.

Snøkanonen lagar tørr og fin snø av det knuste vatnet som sprutar ut av maskina. Responsen frå foreldra til barnehageungane er også svært god. Folk hyllar tiltaket, og andre barnehagar er nysgjerrige på at dei har klart å leite fram snøvinteren i Hovdebygda.

– Dette tiltaket handlar om kvalitet i barnehagen. Å leike seg i snøen er berikande på mange område, og vi merkar at borna er veldig glade når dei får halde på i snøen, fortel Moe.

Han er sjef for kring seksti born, fordelt på fire grupper, i barnehagen der friluftsliv står høgt på lista over aktivitetar.

Og medan andre no lengtar etter kvitt frå himmelen, treng dei altså ikkje tenkje på det i Hovdebygda.