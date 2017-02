Kjøper seg inn i Regnskapshuset

– Denne satsinga vil vi vere med på, seier administrerande direktør Stig Brautaset.

– For oss er det viktig at det gror rundt oss. Vi er avhengige av eit robust og veksande næringsliv i regionen. Vårt bidrag til verdiskapinga er først og fremst kapital, men no kan vi også tilby eit utvida tilbod av tenester, seier han.

Utfordringar

Administrerande direktør i Regnskapshuset, Jan Havdal, fortel at rekneskapsbransjen står overfor store utfordringar.

– Kundane forventar fleire digitale tenester, samstundes som dei føler behovet for enkelt å kome i kontakt med ein sparringspartner og rådgjevar. Mange rekneskapskontor må velje mellom dei to, enten å satse på fulldigitale løysingar som krev få tilsette, eller å dyrke den lokale tilknytinga og ha få ressursar til vidareutvikling, seier han.

Havdal meiner dei har løysinga for å kunne satse på begge område. Å vere til stades der kunden er, med eit fullverdig godt digitalt tilbod.

– Vi er privilegerte. For vi kan gjere begge deler. Våre lokalkontor lyttar til kundane og ser utfordringane dei opplever lokalt, og sentralt har vi sterkt fokus på å utvikle løysingane våre i takt med kundane sine behov. Satsinga på Søre Sunnmøre er difor ein naturleg del i å styrke nettverket vårt av lokalkontor i regionen.

38 kontor

Dei oppkjøpte selskapa på Søre Sunnmøre er SR Volda AS, Hareid Regnskapsservice AS, Ørsta Rekneskap AS, PR Regnskap, Ulstein, og Data Informasjon AS i Ørsta. På Hareid skal dei halde fram i same lokale, for der har ikkje banken kontor, men på dei andre stadene flyttar rekneskapskontora inn til banken, i ei eiga avdeling.

Totalt har Sparebank 1 Regnskapshuset region Midt 38 kontorstadar i Trøndelag og Møre og Romsdal. Frå Rørvik i nord, Røros i søraust og Hareid i vest. Marknadsdelen er på om lag 20 prosent, og i 2016 hadde dei ei omsetning på 233 millionar kroner. Prognosane for 2017 viser ei venta omsetning på 360 millionar kroner.

Nærleik

– Nærleik til kunden er viktig, også i ein digital tidsalder. Det er ei av årsakene til at vi går inn i dette, seier Stig Brautaset.

– Kundane ønskjer å ta i bruk nye digitale løysingar, men digitaliseringa kan gjere forretningsdrifta meir komplisert. Lett tilgjengeleg kunnskap og relevant rådgjeving vert dermed berre viktigare og viktigare. Ei satsing innan økonomitenester er eit naturleg steg vidare i utviklinga av tilbodet vårt. Her får vi tilgang på kompetanse og framtidsretta tenester som kjem kundane våre til gode, seier han.

I Regnskapshuset har dei på landsbasis 950 tilsette. I region Midt er dei 360, der 35 sit på Sunnmøre. Dei er landets nest største aktør på rekneskap og økonomisk rådgjeving, og aller størst i bransjen i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre eig no 4,82 prosent av Sparebank 1 Regnskapshuset. Resten er eigd av Sparebank 1 SMN.