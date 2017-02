– Vi har ein elefant i barnehagen!

Ein svært overbevisande Konrad Prestegarden Vatne viser rundt i Farkvamen barnehage. Bak do kan han peike ut ein liten snabel som stikk fram frå veggen. På veggen inne på avdelinga har barna på Raud gruppe på Skålanissen eit skjema der dei har kryssa av for alle spora dei har funne. Til og med i skogen var der noko som kunne minne om elefant-fotspor.

Litt som i Portveien 2 frå barne-TV, med andre ord. Der sjiraffen stadig dukka opp og viste seg for dei små, men ikkje for dei vaksne.

– Dette har engasjert stort, seier pedagogisk leiar Eva H.Eriksen.

I haust tok barnehagen turen til Ivar Aasen-tunet for å finne seg ei nynorsk bok dei kunne ha som tema. Elefantboka «Det er ein elefant i barnehagen» av Bjørn T. Bøe trefte blink med ein gong.

– Vi ville velje ei bok som gjorde at temaet vart større enn sjølve boka. Dette var stor suksess. Ungane får lære om dimensjonar, og veit no kor stor ein elefant er i forhold til barnehagen og i forhold til seg sjølve.

– Kor stor er ein elefant?

– Han kan verte fire meter, kjem det kontant frå barna. Dei har full kontroll.

– Vi lærar om tal, rom og form. Om ytterpunkt. Frå stor via mindre til minst. Om kva som er mindre enn ein elefantog kva som er større enn ein elefant. Dette er viktige omgrep som barna må lære seg å forstå.

Ungane sette også opp ei elefantfelle på avdelinga, på eige initiativ. Den var det styrar Ellen Eikenes som gjekk i. Litt synd, sjølvsagt, for dei minste som håpte det var ein ekte elefant dei hadde fått i fella.

– Vi balanserer mellom røyndom og fantasi. Dei er både entusiastiske og engasjerte, men det er også dei som er litt redde for at der plutseleg skal stå ein ekte elefant inne i barnehagen. Så litt skummelt er det sjølvsagt, men med elefantkosebamsar og elefantfigurar vert dei trygge på at elefanten berre er ein kjekk figur.

No er planen å ta kunnskapen frå boka eit steg vidare og lære om former, som til dømes at sjølve boka er forma som eit rektangel.

– Dette har vore eit godt prosjekt. Vi veit enno ikkje når vi er ferdige, for med denne entusiasmen vil vi prøve å halde temaet gåande enno meir. Og nynorske barnebøker er sjølvsagt noko vi vil halde oppe fokuset på.