No startar arbeidet med reiselivsplanen for Hjørundfjorden

– Då har vi invitert ei rekkje aktørar i reiselivet og med tilknyting til reiselivet på ein eller annan måte. Målet er å gå ut så breitt som mogleg i oppstartfasen, for mså å snevre inn etter kvart, seier næringssjef Odd Magne Vinjevoll og rådgjevar Per Ivar Lied.

Målet for masterplanen er å kome fram til dei gode tilboda, prosjekta og opplevingane som kan trekkje endå fleire turistar til området.

– Finn vi dei gode prosjekta, løyser vi ut midlar frå Innovasjon Noreg, seier Vinjevoll.

Møtet på Hotell Ivar Aasen tysdag vert den første samlinga av i alt tre som skal danne grunnlaget for ein utviklingsplan - ”Masterplan Produktutvikling reiseliv i Ørsta-regionen.” Samlingane skal samle ulike innspel til ei felles koordinert ramme for vidare arbeid, der målet er ei konkret tiltaksliste for søknader og oppfølging for å realisere prioriterte prosjekt.

– For å leie prosessen har vi engasjert 2469 Reiselivsutvikling AS ved Jan Sverre Sivertsen og Børre Berglund. Begge har lang erfaring i reiselivsutvikling, fortel Vinjevoll og Lied.