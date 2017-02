Nøgd trass nedgang

– Når vi tek med i vurderinga at talet på sete er vesentleg redusert sidan same månad i fjor, er vi veldig godt nøgde med trafikktala for Hovden.

Det seier lufthamnsjef Sverre Bae i ein kommentar til at trafikktala for Ørsta–Volda lufthamn, Hovden, viser ein reduksjon på 5,6 prosent i januar i år, samanlikna med same månad i fjor.

I januar i fjor var det 2.000 fleire sete på flya som trafikkerte Ørsta-Volda lufthamn enn i januar i fjor. Likevel var det ein nedgang i trafikken mindre enn dette.

Tala frå Avinor syner at det var 8.385 passasjerar som reiste til og frå Hovden i januar i år. Det er om lag fem hundre færre passasjerar enn i same månad i fjor, altså ein reduksjon langt under talet på reduserte sete.

Av kortbaneflyplassane på Vestlandet var det vekst for Førde lufthamn og Sogndal lufthamn, medan Florø lufthamn og Sandane lufthamn hadde reduksjon i passasjertala.

Ålesund lufthamn hadde ein vekst på tilbakegang på 2,7 prosent, og tilbakegangen skriv seg frå utanlandstrafikken.