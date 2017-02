Statsministeren gjestar Ørsta Røde Kors

Komande tysdag får Ørsta Røde Kors vitjing av statsminister Erna Solberg. Statsministeren kjem i eins ærend for å få lære meir om den kraftfulle organisasjonen.

Ørsta Røde Kors fylte 75 år i fjor, og har mest aldri hatt høgare aktivitet.

Dette har ein også merka seg ved statsministeren sitt kontor, og representantar for kontoret har allereie vore i Ørsta for å førebu besøket.

- Vi er sjølvsagt svært glade og svært spente. Men vi har greidd å ride av orkanar og snøskred, og då skal vi greie å takle eit statsministerbesøk også, seier leiar Helge Vatne i Ørsta Røde kors.

Solberg skal vitje ungdommane i RØFF, ho skal verte informert om hjelpekorpsarbeidet, og ho skal delta på årsmøtet til Ørsta Røde kors, besøkstenesta.

- Vi har forstått det slik at statsministeren er oppteken av frivilligheit, og at det vert mykje av teamet for besøket, seier Vatne.