Snøproduksjon på Bondalseidet

Verggudane spelar ikkje på lag med Ørsta Skisenter for tida.

Heile skianlegget er stengt. Også langrennsløypene manglar snø. Under trimrennet for born tysdag brukte borna føtene – utan ski.

– Vi produserer no kunstsnø om natta. På dagtid, når sola kjem, er det for høg temperatur til at vi kan lage kunstsnø, fortel driftsleiar Rune Moltudal.

Dette er tredje gongen i år at skisenteret har starta produksjon av kunstsnø. Dersom vêrmeldingane held seg oppe, håper Moltudal at dei kan opne for kveldskøyring i neste veke.

– Vi kan kanskje klare å opne barnetrekket til helga, men dette er usikkert, seier Moltudal. Flaumen som herja Ørsta for ei stund sidan gjekk hardt ut over natursnøen på Bondalseidet.

– Då reiste all snøen. Det er sjølvsagt irriterande at skisenteret ikkje kan halde ope no. Vi legg ned mange arbeidstimar her oppe, og vi taper inntekter kvar einaste dag. Vi får berre håpe at det losnar, og at vi i alle fall kan halde ope i vinterferien, i veke åtte. Dette er ei viktig veke for oss, seier driftsleiaren.