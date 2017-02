El-bilane må betale på ferjene

Frå 1. mars er takstfritaket for el-bilar på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal oppheva. Då skal el-bilar betale vanleg takst.

Samferdselsutvalet vedtok onsdag å oppheve takstfritaket for el-bilar. Det betyr at e-bilar skal betale det same som andre køyretøy på fylkesvegferjene. Møre og Romsdal fylkeskommune har takstmynde for fylkesvegferjene, og fylkeskommunen meiner at tida no er inne for at også el-bilar skal betale for den plassen dei tar opp på ferjedekket, heiter det i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

- El-bilane er i dag, med få unntak, like store og tek opp like stor plass på ferjedekket som andre personbilar i takstlengde «inn til 6 meter». I påvente av at Riksregulativet for ferjetakstar skal bli endra, vel vi i denne omgang å oppheve takstfritaket, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Møre og Romsdal vert no det tredje fylket som innfører full takst for el-bilar.