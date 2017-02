Kritisk til forslag til ny byggestandard

- Dette er å gå i feil retning. Vi reagerer på at regjeringa vil endre snusirekelen i nye bustader frå 150 cm til 130 cm, skriv Karen Høydal, leiar i Råd for likestilling av funksjonshemma (RFF) i Ørsta i eit brev.

Regjeringa jobbar no med TEK17, som skal vere retningslinjene for bustadbygging i åra framover og erstatte TEK10. Det er i samanheng med dette arbeidet det har vorte føreslått å redusere kravet til snusirkel.

– Ein rullestol er eit individuelt tilpassa hjelpemiddel. Det er eit behov som skal dekkast. Dei elektriske rullestolane er viktig og heilt nødvendige for at folk skal kunne vere sjølvhjelpte så lenge som råd. Det er ingen tvil om at med fleire eldre i åra framover, så kan behovet auke, skriv Høydal.

Ho viser til ein rapport frå Deltasenteret, som viser at behovet for snusirkel for rullestolar er 160 cm.

Bustadprodusentane vil at NAV skal gi brukarane mindre rullestolar som krev mindre snusirklar.

- Konsekvensane av dette er lite påakta, meiner Høydal.