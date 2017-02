Skal leie verdas største ekstremsportfestival

– Det er fantastisk gøy å jobbe med festivalar. Det er utruleg spennande å jobbe med folk og vere med på å skape noko til glede for andre. Når du då plutseleg får sjansen til å gjere det på fulltid, som i Ekstremsportveko, er det naturleg nok ei draumestilling.

Kriken har fleire års erfaring frå festivalar, og har mellom anna teke sine tak i den lokale X2-festivalen som vert arrangert i Ørsta/Volda.

– Eg var nøydd til å prøve dette då sjansen baud seg. Det var ein sjanse eg ikkje kunne gå glipp av.

Ekstremsportveko på Voss starta i 1998, og har vekse seg til å verte verdas største festival av sitt slag. Årleg er der rundt 15.000 publikummarar, 1.000 frivillige, og ein stab på rundt 70 personar.

– Som leiar har eg mange underansvarlege. Mi oppgåve er å leie dei. Eg treng altså ikkje å vere ekspert på alt. Sentralt for meg er å drive marknadsføring og jobbe med sponsorar. Der har eg god erfaring, og det var nok viktig for at eg fekk jobben.

Spenning

Kjetil Kriken er tidlegare alpinist, og er difor van med både fart og spenning, men samanlikna med dei som heng i lufta i 300 km/t er han nok ikkje av dei mest ekstreme sjølv.

– Men vi får sjå no då, korleis det vert. Å arrangere ein slik festival er spenning nok i seg sjølv. Men no har eg sjansen til å kunne prøve ut nye ting, både i luft, på vatn og til fjells. Eg trur dette vert veldig bra, og eg er imponert over kva Voss har fått til med alle desse tilboda.

I månadsskiftet juni/juli går festivalen av stabelen. Kjetil Kriken er klar for sin første arbeidsdag i april. Festivalen tilbyr konkurranse i mellom anna kajakk, rafting, skateboard, fallskjermhopping, paragliding, hanggliding, klatring, basehopp og longboard m.m.

– Eg tek over leiinga for ein svært veletablert og godt driven festival. Målet mitt er å vidareføre dette.

Som assisterande leiar har Kriken med seg Joar Wæhle. Han kjem frå Voss, men har i fleire år vore lærar på Møre folkehøgskule i Ørsta, og har også fartstid i X2-festivalen.

– X2-festivalen har vore eit godt springbrett. Det er artig at vi er fleire som er tilknytt Ørsta som no jobbar saman med dette. Og eg tenkjer at det også er motiverande for andre som jobbar med festivalar å sjå at det lønner seg å jobbe som frivillig.

Ekstremsportveko har også vekse seg til ein stor musikkfestival. Det er midt i blinken for Kriken.

– Å få jobbe med sport og musikk er fantastisk. Eg gler meg veldig til å kome i gang!