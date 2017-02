– Vis omsyn til gamle hus

Det seier Siri Gro Steinnes i eit innspel til arbeidet med kulturminneplanen.

Steinnes, som bur i Levanger,

er eigar av Kyrkjegata 19. Huset vart bygt i 1897 av Steinnes sine oldeforeldre Synneve og Nikolai Tjervaag. Steinnes er oppteken av å kunne bruke huset som fritidsbustad og kanskje etter kvart som bustad.

I samband med utarbeidinga av kulturminneplanen seier Steinnes at det er viktig at miljøet rundt huset og særpreget på tomta vert bevart.

– Etter mitt syn er heilskapen i hus og hage viktig, og mykje av det opphavlege er bevart både på huset og i hagen. Eg ønskjer at det i framtida skal vere mogleg å byggje ein garasje på tomta, og at eit vern ikkje skal vere til hinder for dette, seier Steinnes.

Ho er oppteken av at det vert vist omsyn til gamle hus også i andre samanhengar enn i ein kulturminneplan.

– Dette gjeld til dømes ved vedlikehald av gate. Det beste vernet er å vise til det gamle i alle samanhengar, meiner Steinnes.

Ho håper eigedomen hennar ikkje vert innebygt av høge hus som sperrar opningane mot sjøen.