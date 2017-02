100.000 kroner til festivalar

Levekårsutvalet vedtok onsdag at søknader om tilskot skal verte meir samordna som eigen budsjettpost, og det skal verte utarbeidd kortfatta retningsliner for handsaming av slike tilskot.

– Nokre av søknadane er langt meir kommersielle enn andre, medan nokre festivalar i vesentleg grad byggjer på dugnad, lokal identitet og bygdeutvikling. Andre søknader har dokumentert behov for tilskot for å få til vidareutvikling og/eller sikre det meir arrangementsmessige grunnlaget for samarbeid mellom viktige krefter lokalt. Det er budsjettmessig dekning for å gjere denne tilpassinga for samordna tilskot til festivalar etter søknad. Dette vil også gi grunnlag for å prioritere slike tilskot ved handsaming av kommunebudsjettet i åra som kjem, står det i sakspapira.

– Festivalane er eit særs viktig innslag i kultur- og opplevingstilbodet. Verdien for handel og næring er også viktig, spesielt i sommarmånadane. Festivalen skaper også arenaer for kulturutøving av lokale aktørar i samspel med meir røynde artistar.