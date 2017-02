Sa ja til å opprette demensteam i Ørsta

Bodil Skare er leiar for teamet. I levekårsutvalet informerte ho om ordninga.

– I Noreg i dag er det 70.000 personar som har ein demensdiagnose. I tillegg er der store mørketal. Det er eit eksplosivt tal av personar som treng hjelp i heimen. Det seier seg sjølv at alle desse ikkje får plass på institusjonar. Hovudoppgåva til demensteamet vil vere å sette inn hjelp tidleg, spreie kunnskap og gjere folk medvitne på at vi er her. Teamet skal hjelpe og legge til rette for at folk kan bu heime lengst mogleg. Då er det snakk om avlasting, teknologi som GPS og varsling, støttekontakt, aktivitetsvenn m.m. Ingen pasient er lik, og alle treng ein individuell plan og eiga tilrettelegging, sa ho.

Alt arbeidet i demensteamet vert no gjort i tillegg til ordinære arbeidsoppgåver. Med vedtak i levekårsutvalet er ordninga no politisk forankra, og det vil vere mogleg å søke om statlege midlar.

Det vert ikkje løyvd ekstra ressursar no, men kommunen er innforstått med at det kan verte behov for å styrke ressursane utover det som vert finansiert gjennom statlege tilskot.