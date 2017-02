Også Osborg vil ha løysing

– Eg registrerer at oppsitjarar i Osgeila vil ha fysisk stenging av Osgeila, slik at all trafikk frå Eliholen og Hansholen skal gå gjennom Hansholen mot Osborgvegen og vidare mot krysset Osborgvegen/E39. Skuleborn frå Oklahøgda, Oklabakken, Mjelkevegen, Skjervhola, Skjerva og Osborgvegne nyttar den uoversiktlege vegen mellom Osborgvegen og Osholane. Vi i Osmarka og Osborg kan ikkje akseptere at all trafikk frå øvre Ose skal gå gjennom denne vegen. Eg håper ein kan kome fram til ei løysing som er god for alle i området.