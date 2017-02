Inviterer til ny dugnad for sentrum

Dugnaden handlar ikkje om praktisk arbeid, men ein innsamling av pengar til gode tiltak i sentrum – til beste for innbyggjarane.

– Vi må få opparbeidd området ved Velle skule på ein skikkeleg måte når det eine huset der er rive. Slik dette området no ser ut fortener det å få treningskast ein, slik forfattaren av boka om sentrumsløysingar i landet har gitt Ørsta. Elles er eg sterkt usamd med forfattaren si vurdering av sentrum. I tillegg vil pengane frå dugnaden gå til leikeapparat i sentrum og andre trivselstiltak, seier Øvstegård.

Han meiner sentrumsdugnaden som har gått føre seg siste åra har mangla engasjement.

– Eg kallar ein spade for ein spade. Det er jo slik at berre eit fåtal har stilt opp. Alle vil ha gjort noko for eit finare Ørsta, men få bidreg. No håper eg verkeleg at dei som ser verdien av eit finare sentrum kjenner besøkstida si, seier Øvstegård.

Vil ha huset ved Velle skule rive før 17. mai Området ved Velle skal verte fint og trafikksikkert Med sentrumspådrivaren Lars Oscar Fossen Øvstegård og kommunen i spissen skal det no verte både vakrare og tryggare i området ved Velle skule.

Han har sjølv gitt solide økonomiske bidrag til opprusting, det same har m.a. Sparebanken Møre.

– Viss dei som ser seg råd til det bidreg med ein tusenlapp kvar, og næringslivet kanskje bidreg med 5000 eller 10.000 kroner, kan vi få inn store summar der alt går direkte til opprusting leia av kommunegartnar Olav Saure.

– Vi har kome langt, men det står framleis att arbeid for eit finare sentrum. Eg vil oppmode grunneigarar som har eigedomar som er skjemmande om å ta ansvar, dette gjeld m.a. naust ved E39 ved Shell-krysset og ein nausteigedom i Strandgata. Også hotellet sin fasade gneg meg, seier Øvstegård. I samband med dugnaden har Sparebanken Møre oppretta ein konto som kan nyttast til økonomiske bidrag.

Kontonummeret er 3910 57 46036

Alle som betalar inn pengar får namnet sitt i Møre-Nytt.