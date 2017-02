Skulesjefen i Ørsta: Undervisinga lid

– Barnetalet i sentrum krins held fram med å auke, særleg på Velle og Vikemarka skular. Slik det ser ut no, har Vikemarka auka med 17 elevar det siste året, Velle med 7 og Hovden med 3. Det er også ein auke på 5 elevar for Dalane skule, skriv Kirsti Øy Driveklepp, seksjonsleiar skule i Ørsta kommune, i ei bekymringsmelding til rådmannen.

Dei andre skulane sine barnetrinn har mindre endringar, legg ho til.

Sidan skuleåret 2012/13 har elevtalet ved Vikemarka skule auka frå 2038 til minimum 303 elevar til hausten. Det har skjedd utan utviding eller oppgradering av lokala.

– Ingen av dei andre skulane har hatt noko i nærleiken av ein slik auke, skriv Driveklepp.

Ho presiserer at utrekningane av elevtalet til hausten er basert på ei grovinndeling av fordelinga mellom skulane. Det er mellom anna ikkje sjekka for skuleplassering av eldre søsken.

– Erfaringsmessig kjem auken for Velle og Vikemarka fram til august å bli større enn det som er fanga opp no i januar.

Kritisk

Stoda på Velle og Vikemarka skular er allereie kritisk når det gjeld plass, og Driveklepp er uroa for situasjonen med ein ny auke i elevtalet.

– Deler av aktiviteten på Velle skule går dessutan føre seg i lokale som ikkje er brannteknisk godkjende. Utvidingar må bli planlagde omgåande og gjennomførast utan opphald for å stette krava etter Forskrift for miljøretta helsevern, skriv Driveklepp.

Den vanskelege situasjonen ved sentrumsskulane har vore kjend lenge, og Møre-Nytt har fleire gonger skrive om plassproblema. Det er løyvd pengar til utbetring av situasjonen i 2017. Velle skule får 3,75 mill. kr til brannsikring og klasserom, medan Vikemarka får 5,94 mill. kr til tilbygg og nybygg. Dei komande åra er det planlagt større løyvingar til dei to skulane.

Driveklepp meiner strakstiltak er naudsynt for å gjere situasjonen handterleg.

– Både den ordinære undervisninga, spesialundervisinga og undervising i særskilt norsk o.l. lid under plassmangelen, sidan der heller ikkje er nok grupperom til at deler av klassene kan undervisast her.