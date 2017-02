Godt resultat for Fjord1

Tilsvarande resultat for 2015 var på 212 millionar kroner før skatt. Omsetninga var på 2,38 milliardar kroner.

– Det er særs gledeleg å kunne leggje fram slike tal. Det er viktig at selskapet styrker resultata når vi no står framfor store investeringar, seier Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1 i ei pressemelding frå selskapet.

Det er fleire årsaker til det gode resultatet:

* Stabil drift gir betre marginar i høve til anbodskontraktane

* Betra dagleg planlegging og ressursstyring

* God sikkerheit gir færre uventa kostnader.

* Systematikk i vedlikehaldsprogram reduserer driftsforstyrringar, som igjen reduserer kostnadar

* Betra resultatutvikling i tilknytte selskap

– Det blir ei spanande, men krevjande tid for ferjenæringa. Vi skal leie an i utviklinga av og ta i bruk den nye teknologien som vert kravd for framtida, seier Neteland.