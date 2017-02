Vurderer fargerik støyskjerm mot E39

Det skriv planleggjar Matias Kårstad i Ørsta kommune i eit brev stila til mellom anna politikarar og vegvesenet.

Statens vegvesen har prioritert midlar til planlegging og bygging av ein støyskjerm langs europavegen ved Velle skule. Ein stor del av uteområdet på skuleplassen ligg i dag utsett for støy ut over grenseverdiane. Vegvesenet har engasjert Norconsult for å planlegge støyskjermen, og dei har no levert eit konseptforslag til kommunen for vurdering.

Skjermen er planlagt med farga, gjennomsiktige akrylplater med stålstolpar som bering/fundamentering. Skjermen er delt inn i ulike fargar som vil verte plasserte slik at dei mest naturlege fargane vert nytta på rette delar av skjermen, og dei kraftigare vert nytta for å bryte opp der skjermen endrar retning. Noko av tanken med dette er å hindre at utsynet frå skuleplassen ikkje vert stengt, og at skjermen vert eit interessant element på skuleplassen, i staden for ein «daud» tre- eller betongvegg.

– Sidan lokaliseringa ligg langs «inngangen til sentrum» må det verte vurdert om dette er eit positivt element eller eit framandelement i gatebildet, sett ut frå dei offentlege interessene, skriv Kårstad, og legg til at kommunen ønskjer høyring.