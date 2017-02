Klart for 25 hytter på Nakkestranda

Dermed er det opna for utbygging av 25 hyttetomter og seks bustadtomter på Vatne.

Bustadtomtene ligg lengst nord i planområdet. Der er det lagt opp til relativt romslege tomter, der fire er på litt over eitt mål, og to er på om lag 1,5 mål. For dei seks bustadtomtene er det lagt til grunn at friområdet langs Vatnevatnet og den landlege lokaliseringa vil sikre born og unge tilstrekkeleg areal til leik og uteopphald. Nede ved fylkesvegen er det sett av areal til felles renovasjonspunkt.

Maksimal møne- og gesimshøgd er sett til 9 og 7 meter. I prosessen har det vore vist skisser for å få til fleire tomter ovanfor høgspentlinja, men stigningstilhøva på vegløysingane som var foreslått gjorde at dette ikkje var tilrådeleg.

Elles er størsteparten av planområdet er foreslått til hyttebygging. Og planframlegget opnar altså for 25 tomter for fritidsbustader med ulike tomtestorleik. Det er opna for garasje i tilknyting til hyttene. I utgangspunktet kan garasjar vere eit framandelement i hyttefelt. Men sidan det ligg ein del bustadhus ikring og at det vert lagt opp til høgstandard hytter/fritidsbustader, meinte rådmannen likevel at det er forsvarleg å opne for garasjar i dette området.

Vidare meiner rådmannen at lokaliseringa av fritidsbustader eller hytter i dette området truleg vil gje eit attraktivt tilbod då området er sentralt i tilknyting til skianlegget på Bondalseidet, badeplassen, fjellområda (Hjørundfjorden) og Ørsta sentrum. Der er god vegtilkomst, og det er etablert offentleg vatn- og avløp.

Landbruksnemnda har i ein merknad til planen gjort vedtak om at dei vil vektlegge bustadbygging framfor hyttefelt, då hytter også kan verte lokalisert på areal mindre sentralt i kommunen.

Ola Perry Saure (Sp) meinte det er positivt med byggefelt på Vatne og at ein samlar tomtene.

– Seks tomter er ein god start sjølv om eg kunne ønskt fleire bustadtomter, sa Saure.

Fri ferdsel

Frida Gillberg (MDG) røysta også for planen, men minte om problematikken med fri ferdsel langs strendene. Ho meinte ein må vere medvitne arealbruken i strandsona.