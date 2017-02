– Skulemåltidet handlar om meir enn å få i seg næring

Det seier Kari Ryslett, som har forska på skulemåltidet sine sosiale og pedagogiske sider.

Førre helg var ho dommar i «NM i lunsj» i Stavanger. Helsedirektoratet, og opplysningskontora for mat har teke initiativ til konkurransen, og alle ungdomsskulane i landet var inviterte til å gå saman og lage sitt eige lunsjkonsept som dei serverte til medelevane sine.

– Det er veldig bra at det blir sett fokus på skulemåltidet, for no må vi gjere noko. Det er altfor mykje dårleg mat, og måltidet har vorte altfor asosialt på mange skular. Det er ikkje den samlingsplassen det bør vere. Maten blir eten overalt, i trappa, på klasserommet, ute på skuleplassen. Det er ikkje den samlingsplassen det bør vere, og maten er ofte langt frå ikkje så sunn som han bør vere, seier Ryslett, som jobbar som høgskulelektor i Matkultur og helse ved Høgskulen i Volda.

Forsking

Ho har forska på temaet, og samanlikna skulemåltidet i Noreg og Finland.

– I Finland går alle elevane i skulerestauranten og eter eit godt måltid. Dei konverserer og slappar av. I den finske skulen er denne tida prioritert, og sett på som viktig for å gjere elevane klare for resten av dagen. I Noreg er situasjonen ein annan. Her let vi det berre skure og gå, og evnar ikkje å prioritere måltidet høgt nok.

Ryslett håper NM i lunsj er starten på ein ny giv for skulemåltidet i Noreg.

– Eg vart imponert over det eg fekk sjå. Vinnarlaget, som var frå Raufoss ungdomsskule, presenterte konseptet «Duggul», eit spel på det tradisjonelle totenmåltidet «duggurd».

- Dei har betra fellesskapet og miljøet på skulen sin med konseptet, og skulle bruke vinnarpremien til ein ny salatbar og fleire stolar i kantina. Dei presenterte ein salat med råvarer frå sitt eige distrikt.

Ingen frå Ørsta og Volda

Ingen skular frå Ørsta eller Volda melde seg på NM i lunsj denne gongen. Ryslett har forståing for at tidsfristen var kort, men håper arrangementet blir årvisst, og at dei lokale skulane melder seg på ved neste krossveg.

– No er vi i gang med noko, og eg håper vi kan gjere mykje for å betre måltida på skulane i landet, seier ho.