Vil ha betra SFO-ordning

– Skulefritidsordninga i Ørsta kommune har i praksis vore stengt i skuleferiane dei siste åra. Manglande oppslutning til det tilbodet som kommunen gir, har frå kommunen si side blitt tolka som at der ikkje er eit behov for SFO i feriane. Dette er vi ikkje einige i. Vi meiner tvert i mot at der er eit stort behov, men at årsaka til manglande oppslutning er at dagens tilbod ikkje er godt nok, seier FAU ved sentrumsskulane i eit brev til kommunen.

Ugunstig

– Vi meiner at dagens ordning med påmelding og betaling for separate ferieveker er lite gunstig. På den eine sida gjer dette at bruk av SFO i feriane fører til ekstra økonomisk belastning utover dei faste månadsutgiftene for familiane, og på den andre sida er det ei lite føreseieleg ordning sidan det ikkje er gitt nokon garanti for at tilbodet faktisk blir gitt sjølv om ein melder seg på. Begge deler meiner vi kunne vore ordna dersom ein kunne velje å la ferietilbodet vere inkludert i den ordinære faste prisen, og at kommunen garanterer at det blir gitt tilbod i feriane, går det fram av brevet.