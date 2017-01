Slepp bosdunkar

Kommunestyret vedtok samrøystes, utan debatt, på siste møte detaljreguleringsplanen som skal skyte fart i bustadutbygginga i kommunen. Og kommunen sin intensjon med å setje i gang planarbeidet er å legge til rette for byggjeklare einebustadtomter på kort sikt.

Byggefeltet er stort: Planen inneheld 27 einebustadtomter og tre område for konsentrerte småhus. Totalt kan det truleg vere rom for om lag 60 nye bueiningar. Seks av einebustadtomtene er bebygde frå før, så der er totalt 21 nye einebustadtomter.

På einebustadtomtene kan det byggjast einebustader med utleigedel/sekundærhusvære og garasje. Storleiken på tomtene ligg stort sett på om lag 800 m².

I ein merknad til planen har Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) bede om at det i byggefeltet vert lagt til rette for nedgravne renovasjonspunkt, og at det vert stilt krav til tilknyting. Etter drøftingar mellom kommunen og VØR er det no innarbeidd to alternativ for nedgravne avfallsløysingar, ei løysing for heile byggefeltet og ei ordning berre for dei konsentrerte areala.

Nybrotsarbeid

Det er første gang ein vurderer nedgravne avfallsløysingar i denne målestokk i Ørsta kommune, og spesielt det alternativet som også kan omfatte einebustadane er «nybrotsarbeid» i kommunen. Det har vore diskutert om 150–200 meter gangavstand for å få levert bos er for langt til at det vert oppfatta som ei god løysing, eller om brukarane opplever løysinga som ei ulempe sett i høve til den tradisjonelle løysinga.

– Ein risiko ved for lang avstand kan vere at enkelte vil velje bilen for å kaste bos, noko som kan verke imot målet om å redusere VØR si køyring ved henting av bos (redusere klimautslepp), seier rådmannen.

Rådmannen er usikker på kvar grensa går, men ser at ein ved ei løysing for heile feltet ligg i øvre del av kva som vert oppfatta som ei god løysing.

– Ein av dei klare fordelane med fellesløysing også for einebustadane er at ein slepp å ha bosdunkar enkelte oppfattar som skjemmande på eigedomen, og at ein unngår driftskonfliktar med omsyn til t.d. brøyting på hentedagar. I dette tilfellet vil det vere snakk om over 100 dunkar knytt til einebustadane, seier rådmannen.

For å ha fleksibilitet til å kunne ta drøftingane kring dette vidare fram mot utbygginga er begge alternativa med i planframlegget. Rådmannen meiner det må vere eit krav at dei konsentrerte felta skal ha nedgravne avfallsløysingar,