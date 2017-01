Framsida / Nyheiter Oppkjøp på Austlandet

Vartdal Plast styrkjer posisjonen

Oppkjøp på Austlandet

Vartdal Plastindustri AS (Vartdal Plast) kjøper majoriteten av aksjane i Nordic Isoelementer AS på Biri. Oppkjøpet gjer at Vartdal-verksemda styrkjer marknadsposisjonen.