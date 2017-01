– Kutt ut satsinga på tog!

Og rådet frå Kjøde er krystallklart:

– Det er ikkje dokumentert at tog er spesielt miljøvenleg. Sats heller på buss! Oppmodar Kjøde.

Han kom med utspelet i Aasen-tunet måndag kveld, der SV-laga i Ørsta og Volda inviterte til ope møte om klima og miljø.

Noko av det miljøpartiet SV ønskjer, er ei satsing på utbygging av lyntog då partiet meiner dette er eit godt og miljøvenleg transportalternativ. Terje Kjøde er slett ikkje overtydd om at SV sine miljøvenlege påstandar held vatn.

– Eg er ikkje lenger medlem av SV, men partiet sit framleis i hjartet mitt, og eg sympatiserer med det meste partiet står for, men ikkje på satsinga av utbygging av lyntog. Det er ikkje dokumentert at lyntog er spesielt miljøvenleg. Dessutan er dette eit distriktsfiendtleg alternativ, sa Kjøde på møtet og minte om store kostnader for jarnbanedrifta:

– Kvar dagpendlar på Østfoldbanen vert subsidiert av staten med 100.000 kroner i året, og totalt vert jernbana i Noreg subsidiert med 20 milliardar medan bruken av bilar og bussar vert betalt med avgifter og bompengar. Dette perspektivet må SV ta med seg vidare i urforminga av politikken.

Det meinte Kjøde etter at Anders Lindbeck, SV-politikar i Ålesund og andrekandidat for Møre og Romsdal SV til stortingsvalet til hausten, innleidde og m.a. peika på det gode med det han kalla SV sin lyntogrevolusjon.

– På lange strekningar konkurrerer lyntog med fly, og tog er meir miljøvenleg, hevda Lindbeck.

– Men veit du om dette er korrekt? Repliserte Kjøde utan at Lindbeck kunne dokumenterte påstanden sin der og då.

Bortsett frå usemja om utbygging av tognettet, var Terje Kjøde på line med SV sin miljøpolitikk som han karakteriserte som god. Men Kjøde verka ikkje veldig optimistisk for SV sin oppslutnad framover.

– Mange gjer ein god innsats for SV, likevel vert ikkje oppslutnaden betre. Eg trur diverre ikkje at oppslutnaden vert betre sjølv om den gode miljøpolitikken vert køyrt fram, sa Kjøde.

Anders Lindbeck, som tok føre seg SV sin klimapolitikk med fokus på vårt fylke, slo fast at ein god klimapolitikk er å ha klimafokus i alle saker.

– Og så handlar det om å vere med og setje dagsorden, og å få heva kunnskapsnivået mellom folk, sa Lindbeck som sakna meir statleg støtte på SV sine framlegg for klima- og miljøløysingar.

Olje

Oljeutvinning på Mørebankane er eit tema dei lokale SV-laga trur vil få god merksemd under valkampen. SV meiner at fødestova til silda på Mørebankane skal haldast oljefri. SV-veteran Jan Magne Dahle, som deltok på møtet, spådde «litt av eit slag om Mørebankane under valkampen».

– Med ny teknologi, som gjer at ein kan bore etter olje frå land, vil vi ikkje lenger har like gode argument for å gå imot oljeutvinning på Møre. Sameleis vil det vere for Lofoten, frykta Dahle.

Val

Før folkemøtet vart det halde årsmøte i SV sine lokallag i Ørsta og Volda. Møta vedtok ei utgreiing om at det vert laga ei sak om samanslåing av lokallaga frå neste år.

– Vi har lenge hatt eit godt samarbeid. Vi kan bruke ressursane våre endå betre, og gjennom samanslåing får vi større synleggjering og vi får det endå kjekkare sosialt, seier Marit Aklestad og Ingrid Opedal.

Etter val ser styret i Ørsta SV slik ut:

Magnar Hjertenæs (leiar),

Stina Aasen Lødemel

Aslaug Marit øyehaug

Marit Aklestad

Michael Storebø (ny)

Volda SV:

Janne Heggvoll (leiar)

Anne Natvig

Kari Hasle

Alf Jakobsen.