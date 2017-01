Retten er på etterskot

– Gjennomsnittleg ventetid for å ta nye saker til handsaming har siste året auka til om lag to år. Det vert inkonsekvent når politiske vedtak om innsparing og effektivisering ikkje heng saman, skriv jordskifterettsleiar Olav Torvik i årsmeldinga til Sunnmøre jordskifterett.

I årsmeldinga slår han fast at jordskifteretten ikkje kan nå måltala for sakshandsamingstid slik situasjonen er no.

Det var i 2014 det vart innført mål for sakshandsamingstid hos jordskifteretten. Måltala er åtte månader for rettsfastsetjande saker og seksten månader for rettsendrande saker. Måltala er sett frå den datoen krav vert sett fram til saka er avslutta.

Torvik understrekar at jordskifteretten har hatt ei god saksavvikling, men ventetida for å ta nye saker til handsaming har siste året auka til to år.

Ein uheldig konsekvens er for eigedomsutvikling.

– Det er uheldig om jordskifteretten grunna manglande ressursar vert ein bremsekloss i slike samanhengar, skriv Torvik i årsmeldinga.

Sunnmøre jordskifterett dekkjer alle dei sytten kommunane på Sunnmøre. Han skal medverke til å løyse problem knytt til fast eigedom. Jordskifteretten klarlegg grenser og rettsforhold, løyser opp sameige, omformar eigedommar ved arealbyta og fastset reglar for sambruk mellom eigedommar.

I 2016 avslutta Sunnmøre jordskifterett 37 saker. Det kom inn 47 nye saker. Ved årsskiftet har jordskifteretten 90 saker til handsaming.

14 av dei avslutta sakene gjeld bruksordning og omforming av eigedommar. 23 saker gjeld klarlegging av grenser og rettsforhold. Nitten tvistar er avgjorde ved rettsforlik eller dom, og det er gjort 153 rettsfastsetjande tiltak for uklare rettstilhøve.

Det er målt 220 kilometer grenser, og 710 partar var involvert i dei avslutta sakene.

Av dei nye sakene som kom inn i 2016 er tretti saker knytte til uklare grenser og rettsforhold. 14 saker er av rettsendrande karakter, og tre saker gjeld skjøn.

I 2016 var det åtte tilsette ved jordskifteretten i Ørsta.

Det var eit forbruk på 5,675 millionar kroner, og gebyrinntektene var på 540.000 kroner.