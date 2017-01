Mathea Lødemel er solist på nyttårskonserten

Mathea Lødemel (17) imponerte stort i TV2 sin talentkonkurranse The Stream. No er ho klar for å servere heimepublikum eit utval låtar ho håper vil fengje.

– Det er veldig kjekt å synge saman med hornmusikken. Det er nytt for meg og er veldig spennande. Og det er kjekt å prøve noko anna enn det eg til vanleg syng, fortel Mathea.

Mathea Lødemel skal ha fem framføringar, og to der berre ho og faren Bottolf er i aksjon. På programmet står mellom anna Over The rainbow, Someone To Watch Over Me og But Not For Me.

Tradisjon

Det er tradisjon at Ørsta Hornmsuikk held nyttårskonsert på desse tider. Nyttårskonserten er den viktigaste inntektskjelda og gjer at dei kan halde i gang hjula.

Dirigent Per Gunnar Flø lovar noko for ein kvar smak under konserten på Ørsta kulturhus.

– Vi har eit program med ein god del musikal-stoff, både amerikanske og europeiske melodiar. Vi har også teke med eit par marsjar, det vil folk gjerne ha. Det norske alibiet er to små stykke av Edvard Grieg, fortel Flø.

– Korleis er vanskegrada?

– Alt stoff er vanskeleg å få fint. Reint teknisk er programmet vårt midt på treet. Nivået i korpset er jamt godt, det gjer at når vi får jobba ein del med ting så let det verkeleg bra. Og det er fordi vi har jamn god kvalitet i besetninga. Men vi skulle gjerne hatt nokre fleire klarinettar og kanskje eit par horn til, fortel dirigenten.

Hornmusikken skal ikkje på korpstur i år, men i løpet av halvåret skal dei ha både kakelotteri, musikkafe og utekonsert. I fjor var utekonserten i samarbeid med Ørsta skulekorps. Det vil dei prøve å få til også i år.

Men no først er det altså nyttårskonsert. Og viss korpset spelar like godt som under øvinga torsdag, lovar dette godt.