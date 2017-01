– Vil yte godt

Arbeidsmiljøprisen for Ørsta kommune vert delt ut kvart år, og skal verdsetje dei beste helsefremjande tiltaka og prosessane som medverkar til trivsel, godt arbeidsmiljø og høgare nærvær.

Prisen for 2016 vart delt ut til ergo, fysio og friskliv på kommunestyremøtet torsdag.

– Dei viser at eit godt arbeidsmiljø ikkje er eit resultat av ein person sin innsats, men av alle sin innsats, engasjement og trivsel. Eininga kan vise til eit systematisk helse, miljø- og trivselsarbeid som byggjer på Ørsta kommune sine verdiar, og ei omdømmebygging som kastar glans på heile Ørsta kommune, sa personalsjef Idun Lee Hofseth då ho grunngav kvifor eininga fekk prisen.

Ordførar Stein Aam skrytte også av prisvinnarane.

– Kommunen tener på å ha tilsette der arbeidsdagen er prega av eit positivt miljø, og ikkje kiving, sa han.

Eininga har fem årsverk, fordelt på seks tilsette. Eininga femner om kommunefysioterapi og ergoterapi, og frå hausten 2016 fekk dei også funksjon som frisklivssentral med frisklivsrettleiar. Eininga har med dette skapt ein ny arena for førebyggjande arbeid i god lagånd og samspel mellom frisklivsrettleiaren, helsestasjonen, kommunepsykologen, folkehelsekoordinatoren og skular og barnehagar, heiter det i grunngjevinga.

Det var fysioterapeut Ragnhild Svendsli som takka for prisen på vegner av dei tilsette i eininga.

– Vi er veldig stolte. Vi er glade for å arbeide i eit miljø der det er lov å vere kreative, og gjere kvarandre gode. Det gjev energi til heile tida å arbeide med gjere nye tiltak, sa Svendsli.

Ho peika på at 2016 var eit hektisk år for eininga, med flytting til dei tidlegare banklokala i Vikegata, og innlemming av frisklivssentralen mellom anna.

– Det har vore spennande, og vi er i eit løysingsorientert miljø der vi ikkje ser på utfordringar som farlege. Det skal vere trygt å gå på jobb, sa Svendsli.

Ho peika dessutan på at Ørsta kommune som arbeidsgjevar legg opp til at det skal arbeidast godt med arbeidsmiljøet, og legg til rette for det.

– Vi meiner vi er på rett veg, saman mot nye høgder, sa Svendsli.

I grunngjevinga for arbeidsmiljøprisen vert det peika på at eininga ergio, fysio og friskliv gjer kvarandre gode.

– Rausheit er eit stikkord for det denne eininga står for. Dei deler raust med andre og er rause i samspel med samarbeidspartane. Dette gir arbeidsglede, stoltheit og er omdømmebyggjande, heiter det.

Lee Hofseth peika på at ergo, fysio og friskliv kan syne til ei rekkje helsefremjande tiltak som har gitt resultat. Dei har arbeidd aktivt med eininga sin HMT-plan, og har vist god gjennomføringsevne.

– Dei har utarbeidd sitt eige årshjul, som syner tydeleg oppfølging og gjennomføring, både på tiltak som gjeld arbeidsmiljø, trivsel og fagleg/organisatorisk. Dei gjennomfører utviklingssamtalar kvart år, gjerne gjennomført som ein gåtur. Eininga si gneistgruppe er komen godt i gang og kan alt no vise til gode resultat. Alle har eit eigarskap til sakene. Dei opplever likeverd og gjensidig tillit og respekt, ikkje berre i gneistgruppa, men også på einingsmøte og i kvardagen. Konfliktar i arbeidskvardagen er dei ukjende med, dei gler seg til å gå på jobb kvar dag, sa Lee Hofseth.