– Vemodig og letta

Torsdag deltok han på sitt siste møte i Ørsta kommunestyre, og fjorten års politisk arbeid i Ørsta er avslutta.

Hovde fortel at han uansett no truleg hadde avslutta den politiske karrieren, men at slutten kom bråare enn planlagt etter at han fekk rådmannsjobben i Stryn kommune.

– Høgdepunktet var å vere ordførar i fire år. Når det gjeld saker var det at vi klarte å snu ein dårleg økonomi i kommunen. No håper eg kommunestyret framover gjer dei rette vala. Vi får til alt i Ørsta men ikkje alt på ein gong. No må vi få i gang bygginga av fleirbrukshallen. Det fortener alle, seier Hovde.

Ordførar Stein Aam takka han for innsatsen og overrekte blomster.

– Rune og eg har hatt våre kampar, men etterpå har vi teke kvarandre i handa. Eg treng å verte køyrt litt på meiningane mine. Rune har tilført mykje med si erfaring, sa Aam.

Fleire ønskte Hovde lykke til i ny jobb og dei takka for god innsats. Også rådmann Wenche Solheim. – Du var viktig for meg dei første åra som rådmann. Rune gjorde meg god.