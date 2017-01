Fleire saker – lågare saksavviklingstid

Det kjem fram i årsrapporten for 2016.

Når det gjeld meddommarsaker var 2016 eit rekordår, melder dei. Dei hadde også ein auke i talet på saker med strafferamme over seks år, på 25 prosent samanlikna med 2015. Saksavviklingstida er også den beste i tingretten si historie, med 48 dagar i snitt på sakshandsamingstid, godt innanfor måltalet på 90 dagar.

Tingrettsdommar

Talet på einedommersaker er stabilt, men også her gjekk saksavviklingstida ned til rekordlåge sju dagar, også godt innanfor måltalet på 30 dagar.

Når det gjeld tvistesaker aukar også talet på desse monaleg.

– Likevel er saksavviklingstida nede på 111 dagar. Vi har også dobla talet på barnelovsaker i høve 2015.

Gjeldande retningslinjer for dommarfullmektigar seier at ein dommarfullmektig ikkje bør administrere saker om overprøving av tvangsvedtak.

– Så lenge Domstoladministrasjonen ikkje vil gi tingretten i Volda ein tingrettsdommar, har domstolen ikkje anna val enn å gi også slike saker til dommarfullmektigane, skriv sorenskrivar Elisabeth Wiik i årsmeldinga frå tingretten.

– Heldigvis er tingretten i den heldige situasjon at vi har svært mange, godt kvalifiserte og erfarne søkarar til stillingane våre som dommarfullmektig, slik at det vil vere forsvarleg å sette dommarfullmektigar på desse sakene. Det er likevel ingen garanti for at søkjarmassen og samansetninga vil halde seg oppe, særleg sidan domstolen stadig er nedleggingstrua. Det er difor svært viktig at DA snart tek signala frå domstolen på alvor og gir oss ei tingrettsdommarstilling, er den klare oppmodinga frå Wiik.

Tingretten fekk inn 32 skjønnssaker i 2016, mot 25 i 2015. Om lag 20 prosent av desse er avtale og/eller oreigningsskjønn.

Også for skjønn seier gjeldande retningslinjer for dommarfullmektigar at dei ikkje bør settast til å administrere desse, og det krev særskilt fullmakt dersom ein dommarfullmektig skal administrere skjønn.

– Men igjen – så lenge DA ikkje vil gi tingretten ein tingrettsdommar, har domstolen ikkje noko anna val enn å gi også slike saker til dommarfullmektigane.

Når det gjeld konkurssaker opplever tingretten ein auke på 43 prosent, medan talet på tvangssalssaker held seg stabilt.

Talet på vigslar har gått opp frå 34 til 37.