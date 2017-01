– Les bruksrettleiinga

– Vi hadde tidlegare besøk av ein mann som hadde mista nokre av kanalane sine på DAB-radioen 11. januar, og då måtte vi skanne på nytt. Han hadde og eit av dei billegaste DAB-adaptera til bil med ei trådantenne som berre låg i bilen horisontalt, men den skal stå. Det var ei dårleg antenne, men han fekk ei ny ei med oss, seier dagleg leiar Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge. Måndag var han på plass i Volda med radiovogna som no er på noregsturne. Laurdag var vogna i Ørsta, og mange har spørsmål knytt til DAB-radio og at FM-nettet vert sløkt 8. februar.

– Vi har hatt folk inn og ut av vogna i heile dag, og folk har kome med bilane sine. Vi har funne utfordringar, og dette er gjerne knytt til antenner i bilane. Tidlegare hadde vi eit tilfelle der boksen var plassert i vindauget, men den mangla antenna og den var ikkje jorda. Då vert mottaket så som så.

Ifølgje Torvmark er det spesielt ei oppfordring dei har til dei som skal installere DAB-adapter i bilen sjølv.

– Dei må lese bruksrettleiinga nøye, og vert det gjort så går det bra. Det dummaste du kan gjere er å kaste bruksrettleiinga.

Kva som er dei enklaste løysingane og spørsmål rundt adapter er det vanlegaste for dei som reiser med radiovogna, men i Volda kom det og mange spørsmål knytt til gamle FM-radioar.

– Mange har lurt på om det finst eit liv for t.d. Tandberg Sølvsuper etter at FM-nettet vert sløkt, og det gjer det no. Med eit adapter som passar desse gamle radioane så får du fjernkontroll tretti kanalar på det gamle klenodium.

Ifølgje Tandberg er det bilistane som har flest spørsmål knytt til DAB-overgangen.

– Det er ikkje nødvendig slik mange trur at det er dei eldre som slit mest med denne overgangen. Eldre menneske er veldig glad i radioen sin, og mange av dei er allereie oppdatert. Det er bilistane som no i overvekt har spørsmål knytt til DAB.