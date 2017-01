– Må ikkje distansere oss

Det var då formannskapet diskuterte prosjektet «Ny næring på gamle tufter» at Sørheim kom med denne åtvaringa.

– Kommunereformprosessane har vist at kommunane Ørsta, Volda Hornindal, Stryn og Stranda har store felles interesser, utfordringar og moglegheiter knytt til næringsretta bruk av areal, skriv rådmann Wenche Solheim i saksutgreiinga til formannskapet.

Ordførarane i kommunane har teke initiativ for å sjå næringsutviklinga og samfunnsutviklinga på bygdene i samanheng. Det blir no jobba med eit forprosjekt som skal kartlegge kva slags aktivitetar prosjektet kan omfattar.

Ordførar Jørgen Amdam i Volda har utarbeidd ei prosjektskisse for «ny næring på gamle tufter», og her blir det mellom anna foreslått felles satsing på bygdeturisme og utdeling av kvalitetsmerke for produkt og bedrifter innanfor turisme, matproduksjon, kunst og handverk.

Fleire kritiske spørsmål

Rådmannen tilrådde at Ørsta kommune støttar forprosjektet med 25.000 kroner. Dette skal vere klart sommaren 2017, og danne grunnlag for vedtak om eventuell vidare deltaking i prosjektet.

Heile formannskapet røysta for deltaking i forprosjektet, men fleire reiste kritiske spørsmål. Synnøve Rekkedal Hill (Sp) var ein av dei.

– Det er mange gode døme på ny næring på gamle tufter. Eit godt døme er Kaihuset på Urke. Men no har vi fleire parallelle prosjekt her, det bli allereie jobba med ein masterplan for reiselivet i Ørsta. Har vi kapasitet til å vere med på alt? I tillegg har Volda meld seg ut av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS), og Jørgen Amdam skriv om Visit Nordfjord i saksutgreiinga. Vil konsekvensen av dette vere at Ørsta også skal inn i Visit Nordfjord?

Dei mest kritiske orda kom frå Per-Are Sørheim:

– Volda har ei veldig reorientering mot Nordfjord om dagen. Det skal vi også sjå verdien i, men vi skal heller ikkje gløyme kvar vi høyrer heime. No snakkar vi mykje om Stranda og Nordfjord, men vi står jo mykje nærare kommunane på ytre søre Sunnmøre og på nordre Sunnmøre. Dette er også kommunar som er klart sterkare enn Nordfjord og Stranda på tilflytting og næringsutvikling. Vi må iallfall vere forsiktige med å distansere oss for mykje vekk frå Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) innanfor reiseliv.

Ordførar Stein Aam (Sp) presiserte at det her er snakk om eit forprosjekt med ganske låg kostnad, og at saka kjem tilbake til handsaming dersom det blir aktuelt å gå vidare med prosjektet.

– Og denne debatten om DÅS har halde på i mange periodar. No må vi iallfall ikkje byrje å rote med det medlemskapet igjen, sa ordføraren.