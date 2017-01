Vil ha sunnmøringane med på kamp for E6

– Det er klart det er viktig her på Nordvestlandet å kome seg inn på E6, og då er Strynefjellet sentralt. Eg har køyrt tunnelane i dag, og forstår heile klart at der må det skje noko, seier Ola Tvete Muriteigen (Sp), ordførar i gudbrandsdalskommunen Sør-Fron, med Hundorp som kommunesenter.

Det var likevel ein annan grunn til at han hadde teke turen over fjellet fredag. Før jul opna det over 3 mil med ny E6 i Gudbrandsdalen, frå Sjoa i nord til Frya i sør. Delar av vegen vart bygt av Ørsta-verksemda Aurstad. Dette er ein moderne hovudveg med 90-sone og forbikøyringsfelt.

Utbygginga av E6 er likevel ikkje fullført med dette. Det står framleis att 12 km frå Sjoa til Otta i nord og 10 km frå Frya til Elstad i sør før den gamle Kongsvegen gjennom Gudbrandsdalen er erstatta.

– Føresetnaden då utbygginga starta vart at ho skulle vere samanhengande gjennom heile dalen. Det er viktig for å få ein trafikksikker veg på heile strekninga, og ikkje minst for å kunne fordele bompengane på heile strekningane, seier Muriteigen.

Planen er at det ikkje skal bli dyrare å køyre på vegen når heile strekninga er fullført. I staden skal bompengekostnaden fordelast over heile strekninga. Det vil seie lågare satsar på dagens bomstasjonar, men nye stasjonar i sør og nord.

Vart høyrt

Ordføraren frå Gudbrandsdalen meiner han fekk god gehør for argumenta sine i møte med sunnmøringar og nordfjordingar fredag.

– Eg blir like imponert kvar gong eg får presentert dei store industribedriftene og eksportverksemdene innanfor eit svært breitt spektrum på Sunnmøre og i Nordfjord. Desse er avhengig av å få transportert varene sine ut på marknaden. Det fortel meg at denne delen av landet er ein svært viktig samarbeidspartnar vidare. Det er klart det er viktig for innbyggjarar og næringsliv her å kome seg inn på E6-ein på ein oppgradert rv. 15, men det er også viktig at vegen dei då kjem inn på er trafikksikker og effektiv.

Målet er at fullføring av E6 skal kome inn på Nasjonal transportplan i den første fireårsperioden. Då er anleggsstart mogleg i 2019. Dei regionale planane er klare, og grunnarbeidet er sett i gang. Etappe 2 på E6 er kostnadsrekna til 4,3 mrd. kroner.