Brann i køyretøy, uthus og hytte

Onsdag ved 12-tida rykker naudetatane ut til melding om brann i Rognestøyldalen, ein sidedal til Bondalen.

Politiet opplyser at det skal vere brann i eit køyretøy, eit uthus og ei hytte på staden.

- Uthuset og køyretøyet er utbrent, medan hytta er overtent, melder politiet klokka 12.16.

Ørsta brann og redning har sendt mannskapar frå sentrum stasjon og Sæbø stasjon til staden.

Rundt klokka 12.35 melde brannvesenet at dei hadde kontroll på staden. To personar på staden melde frå om brannen, skriv smp.no. Det har ikkje kome melding om at personar er i fare som følgje av brannen.

Saka blir oppdatert.