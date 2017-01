– Har vorte ein særs god butikk

– Extra Bygg Volda har gjennom målretta satsing og store investeringar i Volda vidareutvikla butikken til å bli særs god. Tilbodet står fram som attraktivt, det ytast god service med god fag- og produktkunnskap, og lokala er godt utforma for å gje ei god handleoppleving, heiter i det grunngjevingar for at Nordea kåra Extra Bygg Volda til Årets handelsbedrift i Volda 2016.

Dei tilsette og butikken fekk tildelt prisen tysdag føremiddag. Juryen beståande av Sigurd Bø (Nordea), Maria Sundal (Nordea) og Stefan N. Halck (Volda Næringsforum) har lagt vekt på at heilskapstilbodet står fram som gjennomarbeid og godt.

Etter ei større ombygging opna Extra Bygg dørene i juni i fjor.