– Eg er kjempestolt

– Dette var heilt uventa, sa dagleg leiar Bjarte Roth etter prisutdelinga.

I grunngjevinga til juryen vert det understreka at Spar Vartdal er ein nærbutikk med lange tradisjonar på Vartdalsstranda.

– Bjarte Roth har vore dagleg leiar ved butikken i 40 år. I 2009 tok han over selskapet og etablerte eige familieselskap, Roth Daglegvare, som er knytt til Spar-kjeda. Spar Vartdal er ein typisk nærbutikk med ei viss krambu-kjensle der mykje av grunnlaget for drifta er faste kundar på Vartdalsstranda. Butikken driv godt og har fin utvikling i omsetninga. Butikken har eit godt vareutval og fekk endå betre vareeksponering då dei utvida butikkarealet i 2016, heiter det i grunngjevinga frå juryen beståande av Sigurd Bø (Nordea), Maria Sundal (Nordea) og Odd Magne Vinjevoll (Ørsta Næringskontor).

Formålet til prisen Årets handelsbedrift er å betre kvaliteten og servicenivået innan handelsnæringa, i tillegg til å heve den generelle kunnskapen om næringa. Spar Vartdal er godt kjende for sal av fersk frosen fisk og reker i kartong direkte frå fiskebåtar, og butikken har tidlegare blitt heidra i Spar-kjeda med prisen Årets kremmar i 2012.

– Det er tydeleg at denne butikken har mange kundar som sett pris på servicen. Tilbakemeldingar frå kundane er at på Spar Vartdal blir alle møtt med merksemd frå ei smilande betening, hjelpsemd i butikken, godt vareutval og gode tilbod. Dei bringar også varer heilt fram til kjøkkendøra om du ynskjer det, heiter det i grunngjevinga.

Den familieeigde butikken har lagt bak seg eit godt 2016.

– Marknadsveksten i fjor var på 2,8 prosent, og vi hadde ein vekst på 8–9 prosent. Eg er veldig imponert over heile Vartdalsstranda som brukar oss. Vi har mykje kundar frå Nørestranda, og på fisk har vi fått eit veldig vidt omfang. Siste året har det og vorte ei veldig auke på sal av strikkegarn.

Alle tre døtrene til Roth arbeider i dag i butikken, i tillegg til svigersonen.

– Eg har arvtakarar. Dermed er det kjekt å stå på for du veit at det går vidare. Då eg byrja på Vartdal var her tre butikkar, og ting forandrar seg. Eg tykkjer det er veldig kjekt at vartdalingane støttar meg sånn.