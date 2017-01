No kjem busskura

Fredag vart det sett opp eit busskur på Stokke i Bondalen etter ein stordugnad der grendelaget i Bondalen, Ørsta kommune og fylkeskommunen har spelt tett og godt på lag.

– Ja, no er vi veldig glade og folk er svært nøgde. Dette har vi venta på i tretti år. Det har vore både trasig og farleg for skuleborna å stå utan leskur på veg til skulen, seier pådrivar Synnøve Rekkedal Hill i grendelaget i Bondalen.

Ho er stolt over det nye busskuret som fredag vart plassert på Stokke der Ole Stokke gratis har gjort grunnarbeid for busskuret. Og no står andre stader i Bondalen for tur.

– Vi er klare til å setje opp eit busskur på Rekkedal byggjefelt der Tormod Aklestad også har gjort grunnarbeid gratis. På Myrholen og Tvergrova skal der også kome skur. Men der meiner vegvesenet der også må lagast busslommer, og tempoet i desse sakene er avhengig av vegvesenet sitt tempo. I tillegg skal der også setjast opp eit busskur på Valset, der er alt klart for gravearbeid, fortel Rekkedal Hill.

Gratis

Grunneigarar avstår gratis grunn til busskura og grendelaget har gjennom midlar frå fylket skaffa 30.000 kroner til grus og sand til grunnarbeid, medan kommunen betalar skura.

I denne omgang handlar det om å få sett opp fem busskur. men det skal kome fleire på bygdene.

– Vi i grendelaget kjem til å jobbe vidare i samarbeid med bygdefolk, kommunen og fylket. Det viktig å ha på plass grunnavtalar. Det er på bakgrunn av slike ein kan skaffe midlar til prosjekta, seier Rekkedal Hill.

I Åmdalen og i Follestaddalen er det teke kontakt med grunneigarar med sikte på å jobbe fram avtalar. Det skal også søkjast etter meir trafikktryggingsmidlar frå fylket slik at flest moglege stader i kommunen som har trong for busskur skal få det. Når ein grunnavtale er i orden, er Åm/Melsbygdkrysset ein av dei prioriterte plassane for busskur.

Synnøve Rekkedal Hill er glad for den store dugnadsviljen på bygdene.

– Bortsett frå å lage born, skjer alt på dugnad. Eg engasjerte meg i denne saka fordi born stod og venta i snøbardane på bussen og hadde ingen plass å stå, samtidig som at snøplogen susa forbi. Det er ikkje bra, vi har ingen born å miste. Eg er positivt overraska over at ting har gått så raskt. Eg hadde ei von om å få opp nokre busskur til vinteren. Når fleire instansar går saman, har det gått fort. Bravo! Seier Rekkedal Hill.