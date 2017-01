Lastebil med motorhavari i Eiksundtunnelen

OPPDATERING KLOKKA 13.15: Politiet opplyser at tunnelen truleg vil vere stengd i minumimum 30 minutt til, altså til klokka 13.45. Mannskapane på staden venter no på ein kostebil som skal fjerne strøsand og olje.

Ein utanlandsk lastebil lasta med fisk fekk motorstans i Eiksundtunnelen tysdag like etter klokka 12. Tunnelen vart stengd, og politi og brannvesen rykte ut til staden.

- Det er oljelekkasje frå køyretøyet. Brannvesenet er på staden for å strø vegen, skreiv politiet på Twitter om lag klokka 12.40.

Klokka 12.45 melde dei at kranbil er rekvirert, og at vegtrafikksentralen sender personell til staden for å bistå med trafikkdirigeringa.

110-sentralen opplyser at Volda brannvesen er på staden. Det kastar ut absorbentar, så skal ein kostebil kome for å ta det opp.