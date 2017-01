Inviterer til folkemøte om vegpakke

30. januar blir det arrangert to viktige møte i Ivar Aasen-tunet. På dagtid inviterer Statens vegvesen næringslivet i regionen til informasjonsmøte om samferdselspakken for Volda og Ørsta, og om kvelden er det innbyggjarane som er inviterte til å seie sitt om pakken.

Samferdselspakken for Ørsta og Volda skal danne grunnlag for ein bompengesøknad som skal danne grunnlag for delvis finansiering av Voldatunnelen, Ørstafjordkryssinga og fleire andre veg- og infrastrukturprosjekt i kommunane.

- Kom og gi dine innspel, skriv Statens vegvesen i invitasjonen til møtet.